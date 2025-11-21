Advokati uprkos vlasti

Kako su kolege novog predsednika najveće advokatske komore u Srbiji prepoznale lobiranje vlasti i upliv politike u izborni proces, pa su se mobilisali u broju koji je nezabeležen

U Advokatskoj komori Beograda, najvećoj u Srbiji, održani su izbori. Skoro 2.500 advokata je glasalo za novu upravu i, kako kažu, osujetili sumnju da režim Aleksandra Vučića želi da utiče na konačan ishod. Za predsednika Advokatske komore Beograda izabran je Vladimir Prijović sa 930 glasova. Iza njega je Ivan Vukoja sa 728 glasova, pa Dragoslav Ljubičanović sa 457 glasova, koga su kolege sa drugih lista optuživale da je predstavnik vlasti, i na kraju Nebojša