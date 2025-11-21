Ne možeš da menjaš sistem ako nisi besan

Mali smo, mnogo smo mali, kao ljudi, svuda, ne samo kod nas. Naša evoluciona lenjost uma i sklonost ka maksimizaciji dobrobiti sa što manje napora – čim struktura okruženja ili sveta počne to da ohrabruje – garantuje neprekinuto snabdevanje opresivnih i koruptivnih režima novim poltronskim ljudskim mesom za trošenje, u cilju svog održanja

Često se čuje danas, u pomirljivim razgovorima čiji cilj je izgradnja bilo koje šire koalicije, da smo „mi veliki šator koji u sebi ima razne opcije“. Isto se često tvrdi i za studentski protest. Korisna je ta paradigma sve dok ne zaboravljamo da „veliki šator“ nije isto što i skladište. Čak i ako se privremeno naprave zarad zajedničkog taktičkog cilja, preširoke koalicije su nestabilne i često se brzo skrše u novu krizu. Šator ima oblik – često i boju – veličinu i