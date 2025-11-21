Vlada Japana donirala respiratore za novorođenčad UKC Niš: Nova oprema vredi 130.000 evra

Vrednost donacije iznosi oko 130.000 evra, što značajno poboljša neonatalne zdravstvene usluge u regiji Ambasador Japana naglasio je fokus programa na lokalne zajednice i mlade, izražavajući želju za daljom saradnjom U Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Niš održana je svečanost povodom primopredaje donacije u okviru programa japanske ambasade u Srbiji "POPOS Kusanone", kojom su obezbeđeni respiratori za novorođenčad vrednosti oko 130.000 evra. Nova oprema će
