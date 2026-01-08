VIDEO: Meštani Malog Zvornika blokirali put ka Loznici jer danima nemaju struje

Meštani Malog Zvornika i okolnih sela sinoć su blokirali magistralni put Loznica-Mali Zvornik, jer od nedelje nemaju struju i vodu, objavila je Mašina.

Magistralni put u selu Brasina blokiran je oko 19.30 časova, a meštani su naveli da je struja juče došla na 45 minuta, pa ponovo nestala. Meštanin Brasine Aleksandar Mišić izjavio je za Kompas Info da su se okupili kako bi podsetili nadležne da "postoje" i da žele osnovne ljudske potrebe. "Ne radi se o tome, preživećemo mi i minus i nestanak struje i vode. Radi se o ljudskom dostojanstvu. Na Božić je bio četvrti dan (bez struje) da nisu organizovali ekipe