Na sahrani u Solt Lejk Sitiju svađa, pa razmena vatre ožalošćenih, a naoružanih

Beta pre 9 minuta

Ožalošćeni koji se poznaju su se posvađali na sahrani, a zatim razmenili oružanu vatru ispred jedne crkve u Solt Lejk Sitiju, u SAD, od čega su poginule dve osobe, a šest je ranjenih.

Istražitelji u američkoj saveznoj državi Juta kažu da još niko nije uhapšen posle sukoba u sredu kod mormonske Isusove crkve Svetaca Poslednjih dana.

Čuvši pucnje, stanovnici stambenog kompleksa za siromašne pored crkve su pohrlili u pomoć, a stiglo je i čak 100 policijskih vozila uz podršku helikoptera.

Policija smatra da oružani obračun nije bio slučajan, niti motivisan verskom netrpeljivošću.

Pet osoba još je u bolnici - uz policijsku zaštitu, vlasti kažu da ne znaju da li je oružani obračun bio u vezi sa aktivnostima bandi, svedoci neće da govore šta se desilo, a policija pregleda čitače registarskih tablica i snimke sa obližnjih nadzornih kamera da bi identifikovala one koji su pucali.

U Juti čija polovina od 3,5 miliona stanovnika su mormoni, crkva od crvene cigle u severozapadnom naselju Solt Lejk Sitija uglavnom služi doseljenicima iz male ostrvske države Tonge, u Polineziji, usred Tihog okeana, i ima službe na njihovom jeziku.

(Beta, 09.01.2026)

Beta

Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
