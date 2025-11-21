"Stan ugljenisan, vrelina od vatre se još oseća": Žena u požaru u Lazarevcu nije htela da izađe dok nije ponela svoju mačku: Ima teške opekotine i oštećenje pluća (foto, video)

Požar je izbio u stambenoj zgradi u Lazarevcu, uzrokujući evakuaciju stanovnika Jedna žena je prevezena u bolnicu sa teškim povredama zbog udisanja dima Crni dim, eksplozija stakla i panika - požar u Lazarevcu izazvao je dramatične trenutke za stanare jedne zgrade.

Očevici i komšije za "Blic" kažu da su svi evakuisani na vreme, a žena koja živi u stanu koji je goreo prevezena je u bolnicu teškim povredama. Ekipa "Blica" na licu mesta u Lazarevcu zatekla je komšije i radnike iz okolnih lokala koji kažu da je požar bio ogroman, ali da su svi evakuisani na vreme, i da nema žrtava. Garež i delovi stakla ispred zgrade su očišćeni, ali se posledice požara vide - popucana stakla na prozorima stana, crni hodnici u kojima nema struje,
