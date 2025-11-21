Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru: Dosta je bilo straha, izađite na ulice

Danas pre 30 minuta  |  Beta
Studenti Državnog univerziteta i drugi građani Novog Pazara prošli su večeras u povorci gradskim ulicama i sedamnaestominutnim ćutanjem ispred zgrade Policijske uprave protestovali zbog, kako su rekli, policijske brutalnosti nad četvoro kolega nedavno u Novom Sadu.

Jedna od studentkinja je kazala u govoru da su njihove kolege bile u Novom Sadu da bi podržale autoprevoznika Milomiru Jaćimoviću koji je studentima uvek pomagao. Rekla je da je jednog od njih “policajac brutalno davio gotovo minut” i da je student potom bio u polusvesnom stanju, a policajci su udarali pendrekom po glavi i telunjegove kolege koje su pokušavale da mu pomognu. Pitala je građane „zašto ćute i ne protestuju dok policajci tuku, hapse i maltretiraju
Danas pre 2 sata
