Od grdnje do krune: Meksikanka izabrana za Mis Univerzuma 2025.

Meksikanka Fatima Boš krunisana je za novu Mis Univerzuma u ​​Tajlandu, što je označilo kraj ovogodišnjeg takmičenja ispunjenog skandalima.

Na jednom predtakmičarskom događaju, 25-godišnja Meksikanka je demonstrativno napustila salu nakon što ju je tajlandski zvaničnik javno izgrdio pred desetinama takmičarki i zapretio da će diskvalifikovati sve koje je podržavaju.

Nedelju dana kasnije, usledila je ostavka dvojice članova žirija, od kojih je jedan optužio organizatore za nameštanje takmičenja.

Analitičari kažu da nedavne kontroverze na jednom od najdugovečnijih izbora za Mis Univerzum odražavaju kulturne i strateške razlike tajlandskih i meksičkih vlasnika ovog takmičenja.

Ovo takmičenje se održava od 1952. godine, a Meksikanka je krunisana na 74. izdanju Mis Univerzuma

Mis Tajlanda Pravinar Sing izabrana je za prvu pratilju, a mis Venecuele Stefani Abasali je osvojila treće mesto.

Slede Mis Filipina Ma Ahtisa Manalo i Mis Obale Slonovače Olivija Jase.

Tajland je četvrti put bio domaćin Mis Univerzuma, a mnogi su na društvenim mrežama i drugim platformama smatrali da je kandidatkinja te zemlje veliki favorit.

Domaćinstvo 2018. godine se smatra jednim od najboljih u poslednjih nekoliko godina, tako da su očekivanja od organizatora u Bangkoku bila velika da nadmaše to izdanje.

Drama u Bangkoku

Takmičenja u Tajlandu organizuje tamošnji mogul Navat Itsaragrasil, koji je ljubiteljima poznat kao osnivač i vlasnik Mis Grand Internešnel, po obimu i formi manjeg takmičenja od Mis Univerzum.

Navat poseduje licencu za domaćina ovogodišnjeg takmičenja za Mis Univerzum, dok organizacijom iz Meksika upravlja biznismen Raul Roča.

Devojke iz sve tri Amerike - severne, centralne i južne Amerike - dominirale su takmičenjem u njegovim početnim godinama, ali poslednjih decenija porasla je baza obožavalaca u Jugoistočnoj Aziji, posebno u Tajlandu, Filipinima i Indoneziji.

Takmičenja ove vrste postala su mnogim devojkama na neki način izlaz iz siromaštva ili brza karta za ostvarenje sna da postanu poznate.

Početkom novembra, Navat je pred desetinama takmičarki izgrdio takmičarku iz Meksika Fatimu Boš zato što nije objavila promotivni sadržaj na njenim profilima na mrežama.

Kada mu se suprostavila, Navat je pozvao obezbeđenje i zapretio da će diskvalifikovati one koji je podržavaju.

Boš je potom napustila prostoriju, a još neke devojke su joj se pridružile u znak solidarnosti.

Organizacija Mis Univerzuma osudila je ponašanje Navata kao „nepristojno“, a Roča je u video obraćanju iz Meksika, poručio njegovom tajlandskom poslovnom partneru da jednostavno „stane“.

Reagovala je i predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum, pohvališi Boš kao „primer kako mi žene treba javno suprostavimo agresiji".

Tokom finala, Navat je na Instagramu objavljivao fotografije iz publike, ali nije viđen na sceni.

Neki obožavaoci su na društvenim mrežama komentarisali da je upravo ovaj incident doprineo Fatimi Boš da osvoji krunu - četvrtu za Meksiko u istoriji ovog takmičenja.

„Sledeće godine, ko god izađe (sa događaja), pobediće“, pisalo je u jednom komentaru na Fejsbuk nalogu BBC Njuza.

„Morali su da je krunišu da bi se nadoknadila nepravda zarađena ranije kako bi spasili Mis Univerzum!“, pisalo je u drugom komentaru.

Drugi komentari su istakli da je Jase, devojka iz Obale Slonovače, koja je završila kao petoplasirana, dala bolji odgovor u finalnom krugu intervjua gde je svih pet najboljih pitano kako bi iskoristile prostor da inspirišu mlade devojke.

Nedelju dana posle ovog incidenta, dvojica sudija su podneli ostavke, a jedan od njih je optužio organizatore za nameštanje procesa selekcije.

Libansko-francuski muzičar Omar Arfuš, koji je na Instagramu objavio ostavku na članstvo u žiriju koji ima osam članova, tvrdeći je da je „improvizovani žiri“ unapred odabrao finalistkinje pre finala.

Nekoliko sati kasnije, bivši francuski fudbalski reprezentativac Klod Makelele takođe je objavio da se povukao, navodeći „nepredviđene lične razloge“.

Organizacija Mis Univerzuma odbacila je tvrdnje Arfuša, rekavši da „nijedna spoljna grupa nije ovlašćena da procenjuje kandidatkinje ili bira finalistkinje“.

Tokom jedne od večeri takmičenja pre finala, na predstavljanju kandidatkinja dugim haljina, Mis Jamajke je pala na bini, pa su je izneli na nosilima.

RUNGROJ YONGRIT/EPA/Shutterstock Jelena Egorova, predstavljala je Srbiju, iako je poreklom iz Azije

Reuters Egorova u haljini koja je trebalo da odražava srpsku kulturu i običaje

REUTERS/Chalinee Thirasupa Predstavnica Francuske

Trzavice u rukovodstvu

Niz kontroverzi dogodilo se u vremenu kada izbor za Mis Univerzum dobija novo rukovodstvo po što je tajlandska transrodna medijska mogulka An Džakrajutatip podnela ostavku na mesto generalnog direktora neposredno pre ovog takmičenja.

Džakrajutatip je kupila izbor od američke kompanije za zabavu Endevor 2022. godine.

Napravila je velike promene ka inkluzivnosti, dozvolivši transrodnim ženama, udatim ženama i ženama sa decom da učestvuju.

Ukinula je starosno ograničenje za takmičarke.

Međutim, interesovanje publike je godinama bilo sve manje, pa je ona nastojala da da monetizuje brend Mis Univerzum, stavljajući ga na robu kao što su flaširana voda i torbe.

Njena kompanija za zabavu JKN je 2023. godine podnela zahtev za bankrot, navodeći kao razlog „probleme sa likvidnošću“.

Pre nego što je podnela ostavku, Džakrajutatip je sklopila poslovno partnerstvo sa Ročom iz Meksika, a potom je angažovala Navata da organizuje izbor lepote 2025. godine.

Dani Voker, američka kraljica lepote i trenerka izbora, rekla je za BBC da je to bila „veoma teška tranzicija“ za vođenje takmičenja.

Važne uloge sada su podeljene između ljudi u Bangkoku i Meksiku, dodala je.

Rukovodna struktura je bila mnogo jasnija kada je izbor vodio Endevor, a pre toga Donald Tramp, rekla je.

„Za ljubitelje takmičenja i spoljašnje posmatrače, to je veoma zbunjujuće.

„Niko ne zna ko su pravi lideri ili kome da se obrati ako imaju pitanja i nedoumice, a to je veoma štetno za brend“, rekla je za BBC Paula Šugart, koja je bila predsednica Organizacije za Mis Univerzum pod prethodna dva vlasnika.

REUTERS/Chalinee Thirasupa Predstavnica Kostarike Majla Rot

Titifong Duangkong, naučnik za ženske i latinoameričke studije i stručnjak za izbore lepote, rekao je da oni koji stoje iza izbora treba da budu svesni njihovih kulturoloških razlika.

„U našoj zemlji koristimo tajlandski jezik da bismo komunicirali sa našim sunarodnicima Tajlanđanima.

„Razumemo društveni kontekst, razumemo društvenu strukturu, razumemo nejednakost moći u društvu i stalno pokušavamo da pregovaramo sa njim koristeći tajlandski jezik“, rekao je za BBC.

Činjenica da je Džakrajutatip transžena možda nije bila po volji nekim latinoameričkim ljubiteljima takmičenja, koji su naklonjeni 'mačo kulturi', smatra on.

Kakva je sudbina Mis Univerzuma?

Interesovanje publike ta gledanje televizijskih prenosa izbora godinama je opadalo, pošto su se prebacili na društvene mreže.

Na TikToku i Instagramu, bivše misice univerzuma, pa i drugoplasirane, imaju naloge sa milionima pratilaca, što ih čini influenserkama, odnosno uticajnim ženama.

Upravo se u ovome možda krije raskol ili jaz između lidera iz Tajlanda i iz Latinske Amerike.

Prvi bi želeo da više iskoristi onlajn moć društvenih mreža, dok se na latinoameričkoj strani, kraljice lepote i dalje smatraju glamuroznim televizijskim zvezdama.

Čak je za tu publiku organizovan i rijaliti program Mis Univerzuma, a pobednica učestvuje na glavnom takmičenju u Bangkoku.

Dok kontroverze ističu poslovnu stranu izbora za Mis Univerzuma, bivše kraljice nastavljaju da koriste prostor za promociju njihovih ciljeva.

Pobednica iz 2018. godine, Katriona Grej, pozvala je njenih 13,8 miliona pratilaca na Instagramu da pomognu dobrotvornoj organizaciji da obezbedi bezbednu vodu za piće hiljadama ljudi koji su ostali bez krova nad glavom zbog dva uzastopna superrtajfuna na Filipinima.

Takmičarke stalno suočavaju sa kritikama zbog prikazivanja žena kao objekata.

Ali dok je većina takmičarki nosila dvodelne bikinije za izbor 2025. godine, onima iz konzervativnih zemalja je bilo dozvoljeno da nose pokrivalo za celo telo, kada su se klandidatkinje predstavljale na reviji kupaćih kostima.

„Naravno, uvek će biti onih koji se ne slažu.

„Ali sve dok su osnovne vrednosti netaknute, mislim da će ovakva takmičenja uvek imati ulogu u društvu“, kaže Šugart, bivša predsednica.

Ona je rekla da osnaživanje žena treba da bude u srži organizacije.

„Mis Univerzuma ne predstavlja ništa ako ne osnažujete žene koje se takmiče.“

