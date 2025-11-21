Srbija na Mis Universe 2025 nije ušla ni u top 30: Predstavljala nas Mongolka, a ovako je govorila o našoj zemlji FOTO

Sinoć se na Tajlandu održalo finale 74. izbora za Miss Universe, pobedila je Meksikanka Fátima Bosch, a Srbija nije ušla ni u top 30.

Meksikanka Fátima Bosch sinoć je pobedila na Mis Universe 2025, ali njen put do svetskog trona bio je sve samo ne glamurozan. Od teškog detinjstva obeleženog vršnjačkim nasiljem zbog disleksije i ADHD-a, do javnog poniženja od strane direktora takmičenja samo nekoliko nedelja pre finala — njena priča postala je globalni simbol otpornosti i ženske snage. A post shared by Miss Universe (@missuniverse) Četvrta pratilja je Obala Slonovače, treća je Mis Filipina. Druga