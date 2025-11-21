Turska domaćin klimatskog samita COP31 naredne godine, ali Australija vodi pregovore

Turska će biti domaćin naredne Konferencije UN o klimatskim promenama (COP31), dok će Australija voditi pregovore, prema sporazumu koji su dve zemlje postigle.

Dvonedeljni samit o klimatskim promenama biće održan u turskom turističkom gradu Antaliji. Da je Turska blokirala Australiju u glasanju među regionalnom grupom „Zapadna Evropa i ostali“, koja broji 28 zemalja i na čiji je red da budu domaćini Konferencije stranaka sledeće godine, samit bi se podrazumevano održao u Bonu, sedištu klimatskog tela UN, piše Climate Home News. Agencija Beta podseća da su i Australija i Turska podnele kandidature da budu domaćini COP-a