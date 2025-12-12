„Savršena oluja“ za Žoca

Radar pre 20 minuta  |  Marko Lovrić
„Savršena oluja“ za Žoca

Na odlazak najtrofejnijeg evropskog trenera uticali su i politički i klupski i sportski faktori. Obradović je još krajem prošle godine podržao studentske proteste. Odbijao je da pohvali „velikog sportistu Aleksandra Vučića“. To je platio bizarnom kombinacijom tabloidnih napada i tabloidnog svojatanja njegovih rezultata

Kada se Elizabet Blejk između dva svetska rata doselila u Beograd, morala je da pregrmi kulturološki sudar sa novom sredinom. U jednom pismu prijateljici u domovini primetila je da su političke rasprave u salonima srpskih intelektualaca veoma interesantne, ali da obično pred kraj večeri nastaje problem – tada iz nekih učesnika „progovori vino, pa više ni bog ne zna ko je za a ko protiv“. Čitalac je do sada svakako prepoznao Očeve i oce Slobodana Selenića, a nekih
Otvori na radar.rs

Aleksandar Vučić »

Vučić: Istraživanja javnog mnjenja pokazuju polarizaciju birača, optužnica bi mi bila kruna karijere

Vučić: Istraživanja javnog mnjenja pokazuju polarizaciju birača, optužnica bi mi bila kruna karijere

Danas pre 45 minuta
Vučić sve nade u 2026. polaže na najstariji trik autokrata širom sveta koji bi mogao da mu se obije o glavu

Vučić sve nade u 2026. polaže na najstariji trik autokrata širom sveta koji bi mogao da mu se obije o glavu

Danas pre 2 sata
Jakovljević (NPS): Neće biti otvoren klaster 3, Vučić glumi u Briselu

Jakovljević (NPS): Neće biti otvoren klaster 3, Vučić glumi u Briselu

Danas pre 2 sata
Šta su zapravo čelnici EU poručili Vučiću tokom večere u Briselu, a šta građanima Srbije posle?

Šta su zapravo čelnici EU poručili Vučiću tokom večere u Briselu, a šta građanima Srbije posle?

Danas pre 4 sati
"Ima svašta nešto sporno u Spajićevoj izjavi", Brnabić: "Zajedničko članstvo u EU bi mnogo doprinelo"

"Ima svašta nešto sporno u Spajićevoj izjavi", Brnabić: "Zajedničko članstvo u EU bi mnogo doprinelo"

Blic pre 4 sati
Jakšić: Vučićev predlog da sa Zapadnog Balkana svi kolektivno uđu u EU miniranje drugih partnera

Jakšić: Vučićev predlog da sa Zapadnog Balkana svi kolektivno uđu u EU miniranje drugih partnera

Danas pre 4 sati
Izvesno je da će se Vučić kandidovati za premijera Srbije, u igri za predsednika navodno tri imena

Izvesno je da će se Vučić kandidovati za premijera Srbije, u igri za predsednika navodno tri imena

Danas pre 6 sati
Aleksandar Vučić »

Ključne reči

Aleksandar Vučić

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Kraljevina Jugoslavija potpisala sa Mađarskom ugovor o "večnom prijateljstvu"

Vremeplov: Kraljevina Jugoslavija potpisala sa Mađarskom ugovor o "večnom prijateljstvu"

RTV pre 5 minuta
Postoji li podobna mera samostalnosti

Postoji li podobna mera samostalnosti

Radar pre 20 minuta
Prva međunarodna presuda u aferi Savamala

Prva međunarodna presuda u aferi Savamala

Radar pre 20 minuta
„Savršena oluja“ za Žoca

„Savršena oluja“ za Žoca

Radar pre 20 minuta
Novi Sad: Roditelji učenika OŠ Prva vojvođanska brigada najavili krivične prijave protiv nadležnih

Novi Sad: Roditelji učenika OŠ Prva vojvođanska brigada najavili krivične prijave protiv nadležnih

Danas pre 1 sat