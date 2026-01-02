Glavne tačke ugovora o prodaji Naftne industrije Srbije MOL-u za tri nedelje, izjavio Vučić

Slobodna Evropa pre 1 sat
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da očekuje da glavne tačke ugovora između Naftne industrije Srbije (NIS) i kupca, mađarske kompanije MOL, budu završene do 23. januara.

On je za Radio-televiziju Srbije rekao da će MOL grupa biti novi partner u NIS-u. "MOL je, zajedno sa NIS-om i državom Srbijom, radio i na pismu OFAC-u i na omogućavanju dobijanja operativne licence za dodatno snabdevanje sirovom naftom. Verujem da ako se bude izašlo sa takvim stvarima pred OFAC, da će OFAC onda odobriti", naveo je Vučić. Ukoliko ne bude odobrenja SAD, naveo je, ponovo će NIS-u biti oduzeta operativna licenca. Kancelarija američkog Ministarstva
