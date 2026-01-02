Oglasio se prvi čovek JANAF-a: Čekamo da krene nafta, sve je spremno!

Dnevnik
Vašington traži potpun izlazak ruskih akcionara iz NIS-a, ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji udela odužili.

Vašington traži potpun izlazak ruskih akcionara iz NIS-a, ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji udela odužili.

Zbog toga je rafinerija NIS-a 25. novembra 2025. obustavila proizvodnju, a očekuje se da će, nakon sprovođenja neophodnih tehnoloških procedura posle prekida rada, ponovo moći da počne s radom posle 3. januara 2026. Ovu vest je čekao i hrvatski JANAF. Janaf je u sredu uveče saopštio da je odmah spreman da započne snabdevanje naftom rafinerije u Pančevu, jer JANAF-ova licenca omogućava nastavak transporta neruske nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS).
