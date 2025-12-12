Tužiteljka kojoj je onemogućen uviđaj u Ćacilendu za Danas: Vasiljević ne govori istinu, policajci su me odvratili od uviđaja

Danas pre 56 minuta  |  Uglješa Bokić
Tužiteljka kojoj je onemogućen uviđaj u Ćacilendu za Danas: Vasiljević ne govori istinu, policajci su me odvratili od uviđaja…
Nakon što je direktor policije Dragan Vasiljević na konferenciji za medije povodom predstavljanja godišnjeg izveštaja rada policije izjavio da nije tačno da je policija onemogućila tužiteljki da obavi svoj posao, odnosno da izvrši uviđaj u Ćacilendu, već da su je policajci samo upozorili na situaciju na terenu, oglasila se sama tužiteljka Gordana Nedić Isailović. Ona je za Danas izjavila da je razočarana izjavom direktora policije. „Najpre iz razloga što je za
Otvori na danas.rs

Danas »

Pritvor Tačiju produžen za još dva meseca

Pritvor Tačiju produžen za još dva meseca

Danas pre 56 minuta
„Dve milijarde rubalja na sat“: Čak i ako se uspostavi mir u Ukrajini, Kremlj ne planira smanjenje vojnih izdataka

„Dve milijarde rubalja na sat“: Čak i ako se uspostavi mir u Ukrajini, Kremlj ne planira smanjenje vojnih izdataka

Danas pre 6 sati
Pala sportska jedrilica kod Nikšića, stradao pilot instruktor

Pala sportska jedrilica kod Nikšića, stradao pilot instruktor

Danas pre 7 sati
Milojević posle Šturma: Nije pitanje za mene da li ostajem u Zvezdi

Milojević posle Šturma: Nije pitanje za mene da li ostajem u Zvezdi

Danas pre 2 satajoš 2 povezane
Jedna osoba ranjena u pucnjavi u Podgorici

Jedna osoba ranjena u pucnjavi u Podgorici

Danas pre 3 sata
Danas »

Društvo, najnovije vesti »

Tužiteljka kojoj je onemogućen uviđaj u Ćacilendu za Danas: Vasiljević ne govori istinu, policajci su me odvratili od uviđaja…

Tužiteljka kojoj je onemogućen uviđaj u Ćacilendu za Danas: Vasiljević ne govori istinu, policajci su me odvratili od uviđaja

Danas pre 56 minuta
Vremeplov: Kraljevina Jugoslavija potpisala sa Mađarskom ugovor o "večnom prijateljstvu"

Vremeplov: Kraljevina Jugoslavija potpisala sa Mađarskom ugovor o "večnom prijateljstvu"

RTV pre 1 sat
Postoji li podobna mera samostalnosti

Postoji li podobna mera samostalnosti

Radar pre 1 sat
Prva međunarodna presuda u aferi Savamala

Prva međunarodna presuda u aferi Savamala

Radar pre 1 sat
„Savršena oluja“ za Žoca

„Savršena oluja“ za Žoca

Radar pre 1 sat