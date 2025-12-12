Prva međunarodna presuda u aferi Savamala

Rušenje ograde preduzeća Iskra d. o. o. iz Beograda od strane Milenijum tima i Beograda na vodi, koje je izvršeno 8. maja 2015, je po mišljenju Strazbura Iskru lišilo prava „na mirno uživanje imovine“

Iako je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu još 18. novembra doneo presudu u korist jedne od oštećenih firmi tokom rušenja u Savamali – preduzeća Iskra d. o. o. iz Beograda, i naložio da Srbija u naredna tri meseca isplati Iskri 6.000 evra, sa eventualnim pripadajućim porezima, ova vest je tek 5. decembra objavljena u Službenom glasniku. Očito je da Službeni glasnik nije smatrao da prva međunarodna presuda kojom se potvrđuje odgovornost države za rušenje u