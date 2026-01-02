Putevi Srbije upozoravaju vozače da bez preke potrebe ne idu na put – očekuju se ledena kiša i sneg

Nova pre 3 sata
Javno preduzeće "Putevi Srbije" apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da bez preke potrebe ne kreću na put i da budu posebno oprezni u noći subota na nedelju.

Po upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u noći između subote i nedelje (3. i 4. januara) očekuje se kiša koja će se lediti na tlu, dok se na severu i istoku Srbije očekuje jači sneg. „Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance i striktno poštuju ograničenja brzine“, naveli su Putevi Srbije u saopštenju, uz obaveštenje da se sve informacije o stanju na državnim putevima mogu naći na
