U ponoć zasijala kula u Beogradu, doček u gradovima širom Srbije

Kula u Beogradu na vodi zasijala je u ponoći, tako označila početak nove 2026. godine. Po prvi put, osim vatrometa, održan je i svetlosni spektakl uz desetine dronova koji su obasjavali nebo iznad Save. Oni koji su odlučili do 2026. dočekaju na Sava promenadi, veselili su se uz dobru muziku.

Iako je temperatura u novogodišnjoj noći bila ispod nule, muzika se sa beogradskih ulica čula do ranih jutarnjih sati. Građani Srbije Novu 2026. godinu dočekali su ne samo u domovima, kafićima, klubovima, restoranima i hotelima već i na centralnim gradskim trgovima u Beogradu, Kragujevcu, Boru, Leskovcu, Sokobanji, Vrnjačkoj Banji i na Zlatiboru, gde su za njih bili organizovani i besplatni novogodišnji koncerti. Novogodišnji program okupio je brojne posetioce svih