Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 19 stepeni

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. U brdsko-planinskim jugozapadnim predelima zemlje posle podne je moguća kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab do umeren promenljivog smera. Najniža temperatura kretaće se od -2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 19 stepeni. I u Beogradu biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz slab i promenljiv vetar i najnižom temperaturom od 3 do 6, a najvišom oko 18 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. marta, u većini dana biće pretežno sunčano, povremeno uz promenljivu oblačnost. Samo se u sredu uveče na