Prvo kiša, a potom i pad temperature: Stigla nova najava RHMZ: biće i lokalnih pljuskova

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je na svom sajtu da nas do kraja dana očekuje malo do umereno oblačno i suvo.

Kako najavljuju, u toku noći pretežno vedro. U sredu ujutru i pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje sa zapada, a krajem dana i tokom noći mestimično se očekuje kiša ili kratkotrajni lokalni pljusak, osim u Banatu i na istoku Srbije gde će se zadržati suvo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 6 °S, a najviša od 15 do 20 °S. U četvrtak manji pad temperature uz prolazno naoblačenje koje će ujutru i pre podne u zapadnim,