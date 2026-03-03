U Srbiji sutra preko dana sunčano, krajem dana kiša, temperature do 20 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će u sredu, 5. marta biti pretežno sunčano vreme, dok se posle podne očekuje postepeno naoblačenje sa zapada, a krajem dana i tokom noći mestimično se očekuju kiša ili kratkotrajni lokalni pljusak, osim u Banatu i na istoku Srbije gde će se zadržati suvo vreme, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab, promenljiv vetar, dok će temperature biti od minus dva do 20 stepeni. U Beogradu će biti toplije vreme u prvom delu dana