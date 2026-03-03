Najnovija prognoza RHMZ: Najavili kišu! Poznato kada tačno kreće i koji deo je prvi na udaru

Sutra ujutru i pre podne očekuje se pretežno sunčano vreme, posle podne uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, a krajem dana i tokom noći mestimično se očekuje kiša ili kratkotrajni lokalni pljusak, osim u Banatu i na istoku Srbije gde će se zadržati suvo vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od -2 do 6 stepni, a najviša od 15 do 20. Sutra će u Beogradu, nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana biti toplije vreme. Pre podne očekuje se pretežno sunčano, posle podne uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, a u drugom delu noći kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 2 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 18. U četvrtak će