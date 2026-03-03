Najnovija prognoza RHMZ: Najavili kišu! Poznato kada tačno kreće i koji deo je prvi na udaru

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Najnovija prognoza RHMZ: Najavili kišu! Poznato kada tačno kreće i koji deo je prvi na udaru

Sutra ujutru i pre podne očekuje se pretežno sunčano vreme, posle podne uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, a krajem dana i tokom noći mestimično se očekuje kiša ili kratkotrajni lokalni pljusak, osim u Banatu i na istoku Srbije gde će se zadržati suvo vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od -2 do 6 stepni, a najviša od 15 do 20. Sutra će u Beogradu, nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana biti toplije vreme. Pre podne očekuje se pretežno sunčano, posle podne uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, a u drugom delu noći kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 2 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 18. U četvrtak će
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

U Srbiji sutra preko dana sunčano, krajem dana kiša, temperature do 20 stepeni

U Srbiji sutra preko dana sunčano, krajem dana kiša, temperature do 20 stepeni

IndeksOnline pre 27 minuta
Čekaju nas obilni pljuskovi! Pogodiće ove delove Srbije: Otkrivamo kada stižu i preti li nam zahlađenje

Čekaju nas obilni pljuskovi! Pogodiće ove delove Srbije: Otkrivamo kada stižu i preti li nam zahlađenje

Telegraf pre 2 sata
Promenljivo oblačno i toplo za ovo doba godine, do 17 stepeni

Promenljivo oblačno i toplo za ovo doba godine, do 17 stepeni

Glas Zaječara pre 3 sata
Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, do 19 stepeni

Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, do 19 stepeni

Vesti online pre 5 sati
Vreme za kafu napolju: Utorak donosi 15 stepeni i miran dan

Vreme za kafu napolju: Utorak donosi 15 stepeni i miran dan

Niške vesti pre 4 sati
Pred Mitrovčanima još jedan prolećni dan

Pred Mitrovčanima još jedan prolećni dan

Ozon pre 5 sati
Smena sunca i oblaka, temperatura do 18 stepeni

Smena sunca i oblaka, temperatura do 18 stepeni

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZVremenska prognozasrbijakisabeogradTemperatura

Društvo, najnovije vesti »

Da li je direktor jednog medija udomio Redakciju drugog "medija"?

Da li je direktor jednog medija udomio Redakciju drugog "medija"?

Plus online pre 13 minuta
Prošle godine u Srbiji naplaćeno 27 milijardi evra od poreza

Prošle godine u Srbiji naplaćeno 27 milijardi evra od poreza

Bloomberg Adria pre 18 minuta
Stručnjaci ocenjuju da je bombardovanje Irana nezakonito

Stručnjaci ocenjuju da je bombardovanje Irana nezakonito

Beta pre 3 minuta
Izložba razglednica srpskih manastira od sutra u Gračanici

Izložba razglednica srpskih manastira od sutra u Gračanici

RTV pre 18 minuta
Stručnjaci ocenjuju da je bombardovanje Irana nezakonito

Stručnjaci ocenjuju da je bombardovanje Irana nezakonito

Serbian News Media pre 2 minuta