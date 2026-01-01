Vatromet u Beogradu na vodi

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet (A. S.)
Vatromet u Beogradu na vodi

Višeminutni vatromet i “dron šou” obeležili su ulazak u 2026. godinu u Beogradu na vodi, jedinom mestu u gradu gde je organizovan doček.

Vatromet je pušten sa mosta Gazela, Kule Beograd, kao i sa novobeogradske strane. Veliki broj građana dočekao je Novu godinu uz koncerte više estradnih zvezda. Vatromet je trajao oko 10 minuta, a počeo je oko pet minuta pre ponoći. Okupljeni su Novu godinu dočekali uz muziku orkestra poznatog trubača Bobana Markovića.
