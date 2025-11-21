Odgovornost za zagađenje u Boru leži i na Ziđinu i na državi Srbiji

Radar pre 6 minuta  |  Luka Petrušić
Odgovornost za zagađenje u Boru leži i na Ziđinu i na državi Srbiji

Vlaška manjina trpi isti uticaj zagađenja vode, zemljišta i vazduha kao i ostali u borskom kraju, ali je pogođena i na još jedan način. Prinudno raseljavanje, pogotovo ako bi dovelo do razdvajanja zajednice, uticalo bi na njihov identitet i tradicije, vodilo ka odumiranju jezika i običaja… A to bi predstavljalo kršenje i njihovih kulturnih prava

U proteklih godinu dana od pada nadstrešnice, čak 16 specijalnih izvestioca Ujedinjenih nacija obraćalo se predstavnicima vlasti, zbog ugrožavanja kulturne baštine planiranim rušenjima, nasilja nad demonstrantima, pritisaka na novinare i civilno društvo… U početku, Vlada je kako-tako odgovarala, ali kada su na red došli pritisci od strane Aleksandra Vučića na tužilaštvo u slučaju zvučnog topa, nastupio je institucionalni muk koji i dalje traje. Poslednji takav
Advokati uprkos vlasti

Radar pre 6 minuta
Godinu dana od napada na studente FDU: Bez presuda, uz sporazume iza leđa oštećenih

Danas pre 2 sata
Nemanja Šarović osudio napad na ekipu televizije N1, pozvao nadležne da reaguju

Danas pre 5 sati
Glavni tužilac i Viši sud u Beogradu remete istrage o „nadstrešnici“

Danas pre 5 sati
(BLOG) Skup u Novom Pazaru, studenti u Beogradu održali protest i odneli pismo upozorenja tužiocu, poručili - "ne damo…

N1 Info pre 1 sat
Osipa se Ramin kabinet: Smenjena albanska ministarka, optužena da je nameštala tendere

N1 Info pre 1 sat
Potpredsednica Vlade Albanije optužena za korupciju i smenjena

Beta pre 2 sata

Ne možeš da menjaš sistem ako nisi besan

Radar pre 6 minuta
Advokati uprkos vlasti

Radar pre 6 minuta
Odgovornost za zagađenje u Boru leži i na Ziđinu i na državi Srbiji

Radar pre 6 minuta
Turska domaćin klimatskog samita COP31 naredne godine, ali Australija vodi pregovore

Danas pre 11 minuta
Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru: Dosta je bilo straha, izađite na ulice

Danas pre 31 minuta