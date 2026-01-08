Srbija i dalje pod snegom – problemi sa strujom na zapadu zemlje, saobraćaj otežan na većini putnih pravaca

Srbija i dalje pod snegom – problemi sa strujom na zapadu zemlje, saobraćaj otežan na većini putnih pravaca

Vanredna situacija proglašena je u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem električnom energijom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog upravnog okruga. Saobraćaj se odvija otežano na većini putnih pravaca, uz zabrane za teretna vozila u Zaječaru, Valjevu, Požegi, Užicu, Novom Pazaru, Ivanjici i Kruševcu, dok je u pojedinim delovima Beograda izmenjen javni prevoz. Nadležne službe apeluju na opreznu

Svi putni pravci na području Novog Pazara su prohodni Na području Novog Pazara palo je oko 10 do 20 centimetara snega. Svi putni pravci prvog i drugog prioriteta su prohodni uz upozorenje da na kolovozu još uvek ima raskvašenog snega. U toku je čišćenje puteva trećeg prioriteta. Opširnije Kraće GSP Beograd: Na ulicima ukupno 1.445 vozila, zbog snega trase pojedinih linija izmenjene Na beogradskim ulicama nalazi se ukupno 1.445 vozila za prevoz putnika, a zbog snega
