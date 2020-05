Vučić i Kon o svim teorijama zavere: Rešena misterija 5G mreže, migranata i vakcinama, ali i da li će biti drugog talasa

Večernje novosti pre 44 minuta | Novosti online

Dr Kon je, govoreći o drugom talasu epidemije, kaže da virus ima određene "zakonitosti" kada prolazi kroz populaciju

Dr Kon je, govoreći o drugom talasu epidemije, kaže da virus ima određene "zakonitosti" kada prolazi kroz populaciju. Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić je otkrio da li će s evakcinisati ako struka to kaže. - Sada će preći na južnu hemisferi, i ako pratimo putanju ostalih virusa, to znači da će se on vratiti kada završi svoj posao tamo - objasnio je dr Kon. - Što se tiče tih mreža, tu se radi o usavršavanju mreža. Bio je prelazak sa 3G na 4G, a sada se prelazi na