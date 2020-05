Dr Kon o doktorki Nadi Kostić:"Žao mi je što tako razmišlja, ja nisam satanista, a govoriti protiv vakcinacije a ne znati ništa, to nije dobro"

Blic pre 4 sata | S. M. L.

U večerašnjoj emisiji "Hit tvit" na TV Pink doktor Predrag Kon se osvrnuo i na teorije zavere poput 5G mreže koje prate svaku epidemiju i pandemiju, ali je govorio i o vakcini. - Što se tiče 5G mreže, tu se radi o mobilnoj telefoniji. To rade ljudi koji se time bave. Sva ova priča da se mogućnost ove mreže koristi tako što će biti ubačeni čipovi za praćenje ljudi, to ne može racionalno da se objasni. Kada neki virus opstaje ne planeti, on prolazi kroz populaciju i