Protesti u Srbiji: Može li haos da se kontroliše

Mračna soba, uniformisani ljudi pred monitorima nadgledaju gradske ulice pune demonstranata, policije i prevrnutih automobila i čekaju naređenja čoveka u sivom odelu koji nervoznim koracima šeta iza njih.

Ono što deluje kao scena iz nekog jeftinog filma o teorijama zavere u stvarnosti postoji u policiji svake zemlje, baš kao i kategorija haosa u političkoj nauci.

U živote ljudi u Srbiji tokom vrelih letnjih dana priču o teoriji kontrolisanog haosa uveo je predsednik Aleksandar Vučić.

Optužio je antivladine demonstrante koji mesecima protestuju tražeći odgovornost za smrt 16 ljudi u padu nadstrešnice na stanici u Novom Sadu da postepeno „potkopavaju poverenje u institucije i stvaraju atmosferu trajne nestabilnosti".

Protesti u Srbiji su postali napetiji u avgustu, sukobi antivladinih demonstranata i pristalica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) sve su učestaliji, kao i intervencije policije, uz optužbe za brutalnost i prekoračenje ovlašćenja.

A kako teorija haosa objašnjava ovakve situacije?

„Ukratko, zasniva se na tvrdnji da u kompleksnim sistemima, male promene početnih uslova mogu da dovedu do nepredvidivih i često nesrazmernih ishoda", kaže Režis Dandoa, profesor Libr univerziteta u Briselu, u pisanom odgovoru za BBC na srpskom.

Ko i kako kontroliše haos?

Teorija haosa potiče iz matematike i fizike, ali i politički sistemi su kompleksni i zasnovani na brojnim interakcijama aktera koji su međusobno zavisni, objašnjava Dandoa.

„U politici to implicira da mali politički događaji - simbolične akcije, govori - mogu da izazovu važne političke promene", objašnjava

Vučić je posle demonstracija i sukoba sa policijom u gradovima širom zemlje, bez iznošenja dokaza, govorio da demonstranti koriste „društveno kontrolisani haos u fazama", a prva je, tvrdi, iznošenje dezinformacija.

U drugoj fazi, kriza se pojačava kroz eskalaciju nasilja i spoljnopolitičke pritiske, da bi u trećoj došlo do transformacije i pristajanja na neprihvatljiva rešenja, ispričao je Vučić.

„Druga faza se koristi u političkoj i bezbednosnoj analizi da opiše eskalacioni mehanizam destabilizacije društva, pri čemu haos nije spontan već ga ciljano iniciraju domaći i strani akteri", kazao je.

Kontrolisani haos znači da politički sistem funkcioniše nepredvidivo i nestabilno, ali ima i određena ograničenja koja sprečavaju potpuni kolaps, objašnjava profesor Dandoa.

„Primer kontrolisanog haosa u zapadnim demokratijama je što veliki protesti, štrajkovi, ostavke vlada, pobede populista ili čak ulazak radikalnih desničara u vlast, dovode do određenog političkog haosa, ali nikada ne prelaze ograničenja demokratske države", ukazuje.

Kritičari vlasti u Srbiji tvrde da je jedan od glavnih problema u zemlji nefunkcionisanje institucija i za to optužuju SNS.

Ukoliko institucije ne rade ili ne postoje, čak i mali događaj potencijalno može da ima disproporcionalne posledice na politiku i sistem, „ako se desi u pravom trenutku, na pravom mestu", dodaje Dandoa.

Optužbe o upotrebi kontrolisanog haosa u novijoj istoriji često su iznosili zvaničnici Rusije na račun Zapada.

Tako su iz Kremlja u aprilu 2024. optužili Sjedinjene Države da se služe kontrolisanim haosom na Bliskom istoku kako bi kontrolisali taj region, što su demantovali iz Vašingtona.

Arapsko proleće

EPA Dok mnogi Sirijci slave Asadov pad, budućnost zemlje je i dalje neizvesna

U novijoj istoriji, verovatno najpoznatiji primer teorije haosa u politici je Arapsko proleće, prema tvrdnjama stručnjaka.

„Tada se ulični trgovac u Tunisu zapalio, a ovaj naizgled mali događaj imao je disproporcionalni uticaj na ceo politički sistem u Tunisu i stvorio je lančanu reakciju širom susednih zemalja, poput Egipta, Libije i Sirije", navodi Dandoa.

Arapsko proleće, koje je počelo protestima u Tunisu u decembru 2010. pošto se Muhamed Buzazi zapalio, dovelo je do smene vlasti u toj zemlji.

Talas protesta proširio se na Libiju, gde je svrgnut dugogodišnji autokrata Moamer Gadafi i Egipat, čiji je predsednik Hosni Mubarak podneo ostavku.

U Siriji je šef države Bašar al-Asad probao da uguši proteste, ali su oni prerasli u građanski rat.

„Nekad je teško kontrolisati razvoj i najmanjih događaja i predvideti posledice.

„Politički procesi retko su linearni ili predvidivi", naglašava Dandoa.

Jedan od primera u novijoj istoriji je i širenje političkih glasina i lažnih informacija uoči američkih predsedničkih izbora 2016.

Mesecima uoči izbora na internetu su se pojavljivale dezinformacije da je tadašnji predsednik Barak Obama musliman, da predstavnici Demokratske stranke vode pedofilski lanac i da je ceo izborni sistem korumpiran.

Cilj objavljivanja tih dezinformacija nije bio samo partijski ili deo političke strategije, već da se izazove haos, zaključak je studije politikologa Mihaela Petersena, Matijasa Osmundsena i Kevina Arsenoa.

Na tim predsedničkim izborima, kandidat republikanaca Donald Tramp pobedio je Hilari Klinton, kandidatkinju Demokratske stranke.

Društvene mreže kao novi nivo komplikacija

Uvođenje u igru novih tehnologija povećava nepredvidivost političkih sistema i može da ubrza dešavanja, pa i haos, smatraju stručnjaci.

„Pojavljuje se još više aktera, a oni su još nezavisniji i dodatno usložnjavaju situaciju", kaže Dandoa za BBC.

Tokom prethodnih devet meseci u Srbiji, organizatori antivladinih demonstracija su često koristili društvene mreže da objavljuju lokacije, vreme akcija i protesta.

Upravo na Iksu, Fejsbuku i Instagramu prethodnih meseci su se pojavljivali i snimci intervencija policije koji su često bili povod za organizaciju novih protesta.

Posle studentskih i antivladinih demonstracija, na proteste su se odlučili i pristalice SNS, pa su i oni koristili onlajn platforme za organizaciju akcija.

Dodatni problem je što sada „događaji koji su svojevrsni okidači mogu da nastanu u digitalnom svetu, a glavni akteri se nalaze na periferiji, daleko od mesta na kojem se donose odluke", zaključuje Dandoa.

