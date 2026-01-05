Niški „Kraljevski paviljon“ u užem izboru za NIN-ovu nagradu: Vučković u trci za roman godine

Južne vesti pre 1 sat  |  Aleksandar Kostić
Niški „Kraljevski paviljon" u užem izboru za NIN-ovu nagradu: Vučković u trci za roman godine

Niški pisac Vladimir Vučković ušao je u uži izbor za 72.

NIN-ovu nagradu sa svojim romanom Kraljevski paviljon, saopštio je stručni žiri, a njegovo delo je među 13 najboljih romana u prošlogodišnjoj produkciji. Nakon prvog preseka i šire selekcije u kojoj je bilo 39 naslova, žiri u sastavu Aleksandar Jerkov, Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković skratio je listu na 13 romana koji ostaju u konkurenciji za nagradu godine. Vučkovićev Kraljevski paviljon bavi se dubokim društvenim
