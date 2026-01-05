U užem izboru za NIN-ovu nagradu 13 romana
Navedeno je da je žiri jednoglasno odlučio koje knjige će ući u uži krug.
"Žiri je na sednici održanoj 4. januara 2026. gotovo jednoglasno izabrao knjige za uži izbor. Pritom je posebnu pažnju obratio na ranije dobitnike NIN-ove nagrade, čije knjige su vrlo dobre i zavređuju ozbiljnu pažnju, ali u njima nije prepoznao 72. laureata, pa je te knjige izuzeo iz ovog kruga", piše na sajtu NIN-a.
Među odabranim romanima su "Bekos" Enesa Halilovića, "Karota" Darka Tuševljakovića, "Balada o ubici i ubici i ubici" Dalibora Pejića, "Zebaldova groznica" Predraga Đurića i "Frau Beta" Laure Barne.
U užem izboru su i "Besmrtne ludosti gospođe Kubat" Milana Tripkovića, "Etno" Igora Marojevića, "Razgovori s vješticom" Vladimira Vujovića, "Istina o Mariji" Nine Savčić i "San Antonio" Muharema Bazdulja.
Romani "Opatija Svetog Vartolomeja" Miloša Perišića, "Gistav Rusi" Aleksandra Jugovića i "Kraljevski paviljon" Vladimira Vučkovića takođe su na spisku.
Na konkurs za nagradu za roman godine stiglo je ukupno 195 naslova.
Žiri je prethodno, krajem decembra, u širem izboru odabrao 39 romana.
(Beta, 05.01.2026)