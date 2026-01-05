U užem izboru za NIN-ovu nagradu 13 romana

Beta pre 55 minuta

U uži izbor za NIN-ovu nagradu, koja se ove godine dodeljuje 72. put, ušlo je 13 romana, objavljeno je danas na sajtu tog nedeljnika.

Navedeno je da je žiri jednoglasno odlučio koje knjige će ući u uži krug.

"Žiri je na sednici održanoj 4. januara 2026. gotovo jednoglasno izabrao knjige za uži izbor. Pritom je posebnu pažnju obratio na ranije dobitnike NIN-ove nagrade, čije knjige su vrlo dobre i zavređuju ozbiljnu pažnju, ali u njima nije prepoznao 72. laureata, pa je te knjige izuzeo iz ovog kruga", piše na sajtu NIN-a.

Među odabranim romanima su "Bekos" Enesa Halilovića, "Karota" Darka Tuševljakovića, "Balada o ubici i ubici i ubici" Dalibora Pejića, "Zebaldova groznica" Predraga Đurića i "Frau Beta" Laure Barne.

U užem izboru su i "Besmrtne ludosti gospođe Kubat" Milana Tripkovića, "Etno" Igora Marojevića, "Razgovori s vješticom" Vladimira Vujovića, "Istina o Mariji" Nine Savčić i "San Antonio" Muharema Bazdulja.

Romani "Opatija Svetog Vartolomeja" Miloša Perišića, "Gistav Rusi" Aleksandra Jugovića i "Kraljevski paviljon" Vladimira Vučkovića takođe su na spisku.

Na konkurs za nagradu za roman godine stiglo je ukupno 195 naslova.

Žiri je prethodno, krajem decembra, u širem izboru odabrao 39 romana. 

(Beta, 05.01.2026)

