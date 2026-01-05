Dva novosadska autora u trci za NIN-ovu nagradu

NIN-ov žiri u sastavu Aleksandar Jerkov (predsednik), Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković odabrao je u užem izboru za NIN-ovu nagradu trinaest romana. – Žiri je na sednici održanoj 4. januara 2026. gotovo jednoglasno izabrao knjige za uži izbor.

Pritom je posebnu pažnju obratio na ranije dobitnike NIN-ove nagrade, čije knjige su vrlo dobre i zavređuju ozbiljnu pažnju, ali u njima nije prepoznao 72. laureata, pa je te knjige izuzeo iz ovog kruga – naveo je žiri nakon opredeljivanja za naslove koji čine uži izbor. Na konkurs za 72. NIN-ovu nagradu za roman godine stiglo je ukupno 195 naslova. Žiri je prethodno, krajem decembra, u širem izboru izabrao 39 romana. Uži izbor, koji čini trinaest romana, objavljen