Dva novosadska autora u trci za NIN-ovu nagradu

Luftika pre 8 sati
Dva novosadska autora u trci za NIN-ovu nagradu

NIN-ov žiri u sastavu Aleksandar Jerkov (predsednik), Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković odabrao je u užem izboru za NIN-ovu nagradu trinaest romana. – Žiri je na sednici održanoj 4. januara 2026. gotovo jednoglasno izabrao knjige za uži izbor.

Pritom je posebnu pažnju obratio na ranije dobitnike NIN-ove nagrade, čije knjige su vrlo dobre i zavređuju ozbiljnu pažnju, ali u njima nije prepoznao 72. laureata, pa je te knjige izuzeo iz ovog kruga – naveo je žiri nakon opredeljivanja za naslove koji čine uži izbor. Na konkurs za 72. NIN-ovu nagradu za roman godine stiglo je ukupno 195 naslova. Žiri je prethodno, krajem decembra, u širem izboru izabrao 39 romana. Uži izbor, koji čini trinaest romana, objavljen
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

Trinaest romana u užem izboru za NIN-ovu nagradu: Halilović, Tuševljaković, Bazdulj...

Trinaest romana u užem izboru za NIN-ovu nagradu: Halilović, Tuševljaković, Bazdulj...

Politika pre 40 minuta
Niški pisac Vladimir Vučković ušao u uži izbor za NIN-ovu nagradu

Niški pisac Vladimir Vučković ušao u uži izbor za NIN-ovu nagradu

Glas juga pre 3 sata
Niški „Kraljevski paviljon“ u užem izboru za NIN-ovu nagradu: Vučković u trci za roman godine

Niški „Kraljevski paviljon“ u užem izboru za NIN-ovu nagradu: Vučković u trci za roman godine

Južne vesti pre 8 sati
Žiri izabrao 34 romana za nagradu "Beogradski pobednik"

Žiri izabrao 34 romana za nagradu "Beogradski pobednik"

Blic pre 7 sati
Trinaest romana u užem izboru za Ninovu nagradu: Žiri gotovo jednoglasno izabrao ove naslove

Trinaest romana u užem izboru za Ninovu nagradu: Žiri gotovo jednoglasno izabrao ove naslove

Kurir pre 8 sati
Žiri saopštio 34 romana u širem izboru za nagradu "Beogradski pobednik"

Žiri saopštio 34 romana u širem izboru za nagradu "Beogradski pobednik"

Telegraf pre 9 sati
U užem izboru za NIN-ovu nagradu 13 romana

U užem izboru za NIN-ovu nagradu 13 romana

Beta pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriNINninova nagrada

Društvo, najnovije vesti »

Bogosluženje u Hramu Svetog Save na Badnji dan

Bogosluženje u Hramu Svetog Save na Badnji dan

Danas pre 1 sat
(Foto, video) Tri sestre iz Kruševca ostale bez majke, a sada Badnji dan provode napolju iz srceparajućeg razloga! "Pokušavao…

(Foto, video) Tri sestre iz Kruševca ostale bez majke, a sada Badnji dan provode napolju iz srceparajućeg razloga! "Pokušavao sam da je održim u životu, ali nisam uspeo"

Blic pre 40 minuta
Nova: Dani „državne službe“ Vladice Tintora-RATEL, CERT, a danas United grupa

Nova: Dani „državne službe“ Vladice Tintora-RATEL, CERT, a danas United grupa

Danas pre 1 sat
(Video) "Živimo u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti" Porfirije čestitao Božić: "Prevaziđimo podele i…

(Video) "Živimo u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti" Porfirije čestitao Božić: "Prevaziđimo podele i pružimo ruku jedni drugima"

Blic pre 2 sata
(Foto, video) Vanredna situacija uvedena u ovim mestima u Srbiji Pojačan nadzor na terenu, sve ekipe prate stanje: "Postoji…

(Foto, video) Vanredna situacija uvedena u ovim mestima u Srbiji Pojačan nadzor na terenu, sve ekipe prate stanje: "Postoji neposredna opasnost"

Blic pre 1 sat