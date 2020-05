Njemačke turističke agencije gube 11 milijardi eura

Al Jazeera pre 1 sat

Udruženje njemačkih turističkih agencija kaže da su zbog upozorenja na putovanje dvije trećine kompanija pred stečajem.

Njemačke turističke agencije suočene su s golemim gubicima zbog odluke vlade o produženju upozorenja na putovanje do 14. lipnja. Prema podacima Udruženja njemačkih turističkih agencija (DRV), dvije trećine tvrtki nalaze se pred stečajem, prenosi Tanjug. Procjenjuje se da turističke agencije, nakon produženja upozorenja na putovanje, gube obrt u visini od 11 milijardi eura. To su, ističe DRV, gubici do kraja lipnja. "Uz to, agencije su suočene s golemim teretom