Buše branu da bi sebi “švercovali” vodu (VIDEO)

Danas pre 43 minuta | Piše: I.N.

Vlasnici nelegalnih splavova i vikendica nastavljaju urušavanje Savskog nasipa, nadležni ne reaguju na decenijski problem Žitelji dela Beograda oko Savskog keja i građani okupljeni u neformalno udruženje Savski nasip upozorili su danas da, po ko zna koji put, nepoznata lica građevinskim mašinama buše bedeme Savskog nasipa, koji od poplava čuva više od 100.000 ljudi.

Iako zakonom strogo zabranjeno, a Krivičnim zakonikom okarakterisano kao krivično delo za koje je predviđena kazna i do pet godina zatvora, ovo nije prvi put da vlasnici splavova mahom nelegalno postavljenih duž obale buše nasip kako bi do svojih objekata iz obližnjih zgrada dovukli potrošnu vodu. Osim što je na samom nasipu izgrađeno oko 300 do 400 nelegalnih vikendica, bez propisne kanalizacije, čiji vlasnici grade septičke jame direktno iznad reni bunara, iz