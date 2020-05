Haos u skupštini: Boško Obradović se držao za zastavu, odvučen iz sale nakon guranja sa obezbeđenjem

Blic pre 10 minuta

Skupštinsko obezbeđenje je lidera Dveri i poslanika Boška Obradovića odvuklo danas iz sale u kojoj se održava zasedanje, nakon što je na početku sednice ušao u nju počeo da duva u pištaljku.

Iz tog razloga, njemu je predsednica parlamenta izrekla dve opomene i isključenje sa sednice, ali je on odbio da je napusti. Nakon dve pauze, njega je obezbeđenje izvuklo napolje po nalogu predsednice parlamenta Maje Gojković, a dok se to dešavalo on je sa sobom povukao i zastavu Srbije. Samo nekoliko minuta od početka sednice, Obradović je u salu ušao sa pištaljkom, u koju je zviždao u znak protesta. Zbog toga je predsednica parlamenta odredila pauzu od 10 minuta,