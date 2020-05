Zaštitnu opremu treba da obezbedi poslodavac

Politika pre 22 minuta | Marija Brakočević

U pripremi je posebna uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad kako bi se sprečilo širenje virusa

I kada bude ukinuto vanredno stanje, u Srbiji će na snazi ostati vanredne mere u okviru proglašenja epidemije od posebnog značaja, koje će morati da se sprovode preventivno da bi se sprečilo dalje širenje virusa korona. To, faktički, znači da će poslodavci, kada radnici u većem broju počnu da se vraćaju na posao, morati kao i dosad da im obezbede svu neophodnu zaštitnu opremu dok se nalaze na svom radnom mestu. Na to ih, bez obzira na to da li je na snazi vanredno