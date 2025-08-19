Na jučerašnjem protestu u Beogradu 16 uhapšenih, Dačić kaže da je bilo "najviše 2.400 blokadera"

Do sada je uhapšeno 16 učenika jučerašnjeg protesta u Beogradu.

To je Tanjugu potvrđeno u MUP-u. Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao da je pet osoba uhapšeno, a prema njegovoj oceni, na ulicama je bilo "između 2.300 i 2.400 blokadera". Dačić je rekao da su oni svojom agresivnošću još jednom pokazali da imaju nameru da demoliraju i zapale prostorije Srpske napredne stranke i napadnu policiju. Rekao je i da je došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira. "Demolirane su prostorije SNS-a u Cvijećevoj