Dačić: Petoro uhapšenih u večerašnjim protestima, postojala namera da se zapale prostorije SNS-a

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti povodom novih demonstracija u Beogradu i drugim gradovima Srbije i istakao da je u prestonici tokom večeri bilo „između 2.300 i 2.400 blokadera, koji su svojom agresivnošću još jednom pokazali da imaju nameru da demoliraju i zapale prostorije Srpske napredne stranke i napadnu policiju“. Resorni ministar Ivica Dačić je naveo da je i „večeras došlo do takvih nemilih događaja“. „Došlo je do drastičnog