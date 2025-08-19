Mup: Do sad uhapšeno 16 učesnika protesta u Beogradu

Do sada je uhapšeno 16 učenika protesta u Beogradu tokom kojih su napadnute prostorije Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Palilula, saznaje Tanjug u MUP-u.

Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u Beogradu bilo ukupno 2.300 do 2.400 blokadera koji su drastično narušavali javni red i mir i "svojom agresivnošću pokazali da imaju nameru da demoliraju, zapale prostorije SNS i napadnu policiju" i dodao da je uhapšeno pet osoba. Grupa demonstranata koja se sinoć okupila u Beogradu na poziv studenata u blokadi pod nazivom "Gde smo ono stali?" demolirala je prostorije Opštinskog odbora Srpske
