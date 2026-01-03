125 objekata i 75 dana Vraća se obavezan vojni rok: Veći deo obuke u kasarnama, stečena znanja testiraće se na logorskim položajima

Blic pre 44 minuta
125 objekata i 75 dana Vraća se obavezan vojni rok: Veći deo obuke u kasarnama, stečena znanja testiraće se na logorskim…

Reorganizacija i modernizacija infrastrukture sprovedeni su zbog efikasnijeg i sigurnijeg služenja vojnog roka Za vreme služenja vojnog roka regruti će primati platu Srbija se sprema za značajan korak u jačanju svojih odbrambenih kapaciteta i povratak obaveznog služenja vojnog roka.

Posle više od deset godina pauze, muškarci od 18 do 30 godina će ponovo imati zakonsku obavezu da provedu određeno vreme u vojsci, dok će žene imati priliku da se dobrovoljno prijave. Ovaj potez uslovljen je i globalnim izazovima, ali i željom da Vojska Srbije dodatno osnaži svoje kapacitete i modernizuje obuku, kaže ministar odbrane Bratislav Gašić. On je pojasnio da će obavezni vojni rok trajati 75 dana što je, kaže, optimalno vreme za sticanje osnovnih vojničkih
