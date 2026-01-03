Gašić: Sve spremno za vraćanje obaveznog vojnog roka – 60 dana u kasarni, 15 u logorskim prostorijama

Morava info pre 33 minuta  |  Tanjug
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka.

On je dodao i da je pripremljeno zakonsko rešenje koje treba da bude uskoro upućeno u skupštinsku proceduru. Gašić je za Tanjug rekao i da je 125 objekata prošle godine privedeno toj nameni, a da je planirano da u prvoj i sledećim generacijama bude po 5.000 vojnika koji bi na vojnom roku proveli 75 dana što bi im bilo plaćeno. Ministar je podsetio da je u septembru 2024. godine na posebnoj sednici Vlade doneta odluka o organizaciji vojske i pripremama za služenje
