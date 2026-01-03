Kad predsednik države bira reči

Radar pre 55 minuta  |  Sandra Petrušić
Profesori su pedofili i ludaci, plenumaši su glupi i nesposobni da išta razumeju, opozicionari su izdajnici i lopuže, sudije su bojkotaši i strani plaćenici, tužioci su ubice u pokušaju, evroposlanici su ološ… To je samo delić retorike koju je Vučić koristio nakon što je izjavio da će „birati reči“ da bi smanjio tenzije

Izgleda da nam se samo učinilo da su nas prostački jezik i bahatost bez ikakvog pokrića, koje je Aleksandar Vučić od nevaspitanja doveo do dijagnoze, vratili u devedesete sa svim lepotama koje smo tada preživeli – sankcije, izolaciju i gađenja od strane civilizovanih država na ono što se u Srbiji trenutno naziva državom. Ali Ana Brnabić se na vreme umešala i objasnila da smo u zabludi, da je iza nas godina u kojoj je postignut najveći uspeh (nije precizirala da li
Vučić sutra obilazi novi objekat za smeštaj "Kobri"

Euronews pre 3 sata
Slobodan Cvejić (SRCE): Vučić prošle godine pretrpeo niz jakih udaraca i gubitaka, od EU se okrenuo ka zemljama Azije i Afrike

Glas Šumadije pre 4 sati
Četiri godine bez pomaka ka članstvu u EU: Da li Srbija u 2026. izlazi iz zastoja sa Klasterom 3?

Euronews pre 5 sati
Vučić sutra obilazi novi objekat za smeštaj "Kobri"

Telegraf pre 5 sati
Dragan Đilas: Spreman sam da, zarad jedinstva, ne budem na nekoj budućoj izbornoj listi

Pravda pre 6 sati
Andrej Vučić i Luka Petrović zajedno u prazničnom Ćacilendu: Pasulj, osmeh i toplina koja nas spaja

N1 Info pre 9 sati
Ana Brnabić opet brani Vučića od Đilasa

Danas pre 9 sati

125 objekata i 75 dana Vraća se obavezan vojni rok: Veći deo obuke u kasarnama, stečena znanja testiraće se na logorskim položajima

Blic pre 45 minuta
Kad predsednik države bira reči

Radar pre 55 minuta
Godina velikog finala – ono što ne može da se rasplete moraće da se pokida

Radar pre 55 minuta
Raca (SSP): Vučević uoči Nove godine počastio nastavnike i profesore radikalskim rečnikom

Danas pre 5 sati
Naslovne strane dnevne štampe za subotu, 3. januar

Euronews pre 3 sata