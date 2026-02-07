Velika koalicija bi probudila nadu

U ovom trenutku nijedan pojedinačni akter nema snagu da samostalno uđe u političku utakmicu i pobedi SNS. Studentski pokret ima najveću podršku i želju da dovede do političke i društvene promene, ali je upitno da li ima kapacitet i organizaciju koja može da se nosi sa ovom vlašću. Treba nam zato veliki kišobran ili široka koalicija

U petak, dakle samo u jednom danu, predsednik je potpisao sporne zakone iz oblasti pravosuđa i poslao poruku da ga više ne interesuje evropski put, uhapšen je odbornik SNS-a sa količinom droge koja nije mogla da cirkuliše bez znanja nadležnih organa u vlasti, ministar prosvete je podneo krivičnu prijavu protiv predsednika Visokog saveta tužilaštva, batinaši iz Novog Sada koje je Vučić pomilovao su podneli tužbu zbog objavljivanja njihove fotografije, a ministri