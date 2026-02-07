Velika koalicija bi probudila nadu

Velika koalicija bi probudila nadu

U ovom trenutku nijedan pojedinačni akter nema snagu da samostalno uđe u političku utakmicu i pobedi SNS. Studentski pokret ima najveću podršku i želju da dovede do političke i društvene promene, ali je upitno da li ima kapacitet i organizaciju koja može da se nosi sa ovom vlašću. Treba nam zato veliki kišobran ili široka koalicija

U petak, dakle samo u jednom danu, predsednik je potpisao sporne zakone iz oblasti pravosuđa i poslao poruku da ga više ne interesuje evropski put, uhapšen je odbornik SNS-a sa količinom droge koja nije mogla da cirkuliše bez znanja nadležnih organa u vlasti, ministar prosvete je podneo krivičnu prijavu protiv predsednika Visokog saveta tužilaštva, batinaši iz Novog Sada koje je Vučić pomilovao su podneli tužbu zbog objavljivanja njihove fotografije, a ministri
Posle jednog usledio novi haos: Nezapamćena krađa glasova na KiM, na desetine privedenih i uhapšenih u nekoliko mesta na KiM, sporno oko 15.000 glasova

SRCE: TOK da ispita Vučića o navodima da Selaković nije kriv

VST odbio da usvoji ostavke članova Izborne komisije: moraju da sprovedu odluku Ustavnog suda

SRCE: TOK da ispita Vučića o navodima da Selaković nije kriv

Zloupotreba službenog položaja, falsifikat ili plemenita ideja: Šta je srž slučaja Generalštab (VIDEO)

"Umorni su od laganja": Treslo se u Briselu zbog Mrdićevih zakona, vlast sad brzinski radi na kontroli štete

Emisija Signali: Pavićević i Oberknežev o izbornoj godini, vlasti i opoziciji

Velika koalicija bi probudila nadu

Država i struka na Zlatiboru i Beogradu razjedinjeni o istom problemu

Načelnik Generalštaba se hvali saradnjom sa oružanim snagama SAD

"Ovo je raspad sistema" Milatović pozvao premijera Crne Gore da preuzme odgovornost: "Nenormalno je da u roku od sedam dana pobegnu dva osuđena kriminalca"

Posle jednog usledio novi haos: Nezapamćena krađa glasova na KiM, na desetine privedenih i uhapšenih u nekoliko mesta na KiM, sporno oko 15.000 glasova

