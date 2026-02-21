Ferari: Odnosi dve zemlje jačaju, podrška ulaska Srbije u EU je u središtu odnosa

Ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari izjavila je da su nakon prve posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji odnosi dve zemlje počeli dodatno da jačaju, naročito u perspektivi pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Ona je u intervjuu za list "Politika" rekla da se radi o strukturalnom elementu našeg političkog dijaloga i naše celokupne saradnje, uključujući i onu na ekonomskom planu, budući da delovanje franscuskoh preduzeća doprinosi ekonomskom razvoju Srbije i njenom usaglašavanju sa standardima EU. Naglašava i da je podrška ulasku Srbije u EU u središtu bilateralnih odnosa i da predstavlja prioritet i pokretačku snagu partnerstva dve zemlje i pre sukoba u Ukrajini,