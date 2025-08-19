Tužilaštvo u Prištini zatražilo raspisivanje poternice za Goranom Rakićem

Specijalno tužilaštvo u Prištini zatražilo je raspisivanje poternice za bivšim predsednikom Srpske liste, Goranom Rakićem, zbog njegovog navodnog neodazivanja pozivu na saslušanje u okviru istrage u vezi sa barikadama postavljenim 2022. godine.

Rakić je, kako se navodi, pravdao svoje izostanke zdravstvenim razlozima, ali je tužilaštvo, nakon što se nije odazvao tri puta, odlučilo da zatraži poternicu, prenela je Koha. Osim njega, poternice su tražene i za još 11 osoba koje se dovode u vezu sa ovim slučajem. Portparolka Specijalnog tužilaštva, Arbnora Ljuta, potvrdila je da su već obavljeni razgovori sa aktuelnim liderom Srpske liste, Zlatanom Elekom, kao i sa poslanicima Slavkom i Igorom Simićem. Međutim,