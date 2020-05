Odgovor Britanaca na apel vlade da ne izlaze: Policija ostala nemoćna, posebno kreativni bili u jednoj ulici! (video)

Kurir pre 1 sat

Policija istočne opštine Hakni postavila je na Tviteru fotografiju ljudi koji piju vino i pivo i jedu picu u parku.

"Nažalost, danas u parkovima bijemo izgubljenu bitku. Bukvano stotine ljudi sedi i jede picu i pije pivo i vino. Kao i uvek, velika zahvalnost onima koji poštuju preporuke", navedeno je u postu. #OpPIMA and sadly we’re fighting a losing battle in the parks today. Literally hundreds of people sitting having pizza, beers, wines. As always a big thank you to those that are observing the guidelines #StayHomeSaveLives #ProtectOurNHS #lockdownuk