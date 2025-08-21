Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, lokacije sastanaka i zahtevi za prekid vatre

Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, lokacije sastanaka i zahtevi za prekid vatre

Zelenski spreman za sastanak sa Putinom van Moskve, dok Lavrov ističe uslove Rusije za bezbednosne garancije

Rusija podržava bezbednosne garancije Ukrajini uz učešće velikih sila, ali insistira na pouzdanim uslovima, dok Ukrajina odbacuje Kinu kao garanta. Danas B92

Predlog o bilateralnom sastanku Putina i Zelenskog izaziva različite reakcije; Moskva je uzdržana, dok Ukrajina je spremna, ali ne u Moskvi. Blic Politika B92 NIN Večernje novosti

Mađarska je više puta ponudila da bude domaćin mirovnih pregovora, uz podršku i drugih zemalja poput Švajcarske, Austrije i Turske, dok SAD razmatraju trilateralni samit. Sputnik Blic N1 Info Danas

Rat u Ukrajini traje, sa žrtvama i napadima na civilne ciljeve, dok se nuklearni štit Rusije planira ojačati zbog pretnji. Euronews Politika B92 RTS

Američki predsednik Donald Tramp najavio je povlačenje iz organizacije mirovnih pregovora, ostavljajući liderima Rusije i Ukrajine da sami dogovore bilateralni sastanak, ali planira da organizuje sastanak između Putina i Zelenskog bez direktnog učešća. Kurir RTS

Tramp je isključio mogućnost povratka Krima Ukrajini, što je izazvalo komentare o važnosti međunarodnog prava za Ukrajinu i druge zemlje. Radio sto plus N1 Info

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izrazio je nadu da će Putin i Tramp uspeti da završe proces rešavanja sukoba u Ukrajini bez mešanja Evropljana. RTV Politika

Vojni lideri SAD i Evrope utvrdili su plan bezbednosnih garancija za Ukrajinu, koji će biti predstavljen savetnicima za nacionalnu bezbednost. RTS

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ponovio je da Moskva želi pouzdane evropske bezbednosne garancije za Ukrajinu, ali da se to pitanje ne može rešiti bez njenog učešća. RTV

