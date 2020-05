Ministar poziva Britance da idu biciklom ili pešice

RTV pre 12 minuta | Tanjug

LONDON - Britanski ministar saobraćaja Grent Šeps pozvao je danas Britance da posle ukidanja restriktivnih mera na posao idu biciklom ili pešice kako bi se smanjio pritisak na javni prevoz.

Kako javlja Rojters, on je rekao da bi ljudi koji to mogu trebalo da nastave da rade od kuće, a da oni koji moraju da idu na posao, treba da razmisle o vožnji biciklom ili o hodanju umesto da idu automobilima koji bi napravili gužve na putevima. "Čak i kada javni prevoz bude potpuno funkcionisao, ako uzmete u obzir fizičku distancu od dva metra, kapacitet mnogih delova naše mreže biće jedan na 10 putnika", rekao je Šeps. To, kako je objasnio, znači da će se