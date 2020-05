MUP: Uhapšen osumnjičeni za četvorostruko ubistvo u Leskovcu

Slobodna Evropa pre 1 sat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Leskovcu, po nalogu zamenika višeg javnog tužioca, uhapsili su M.

I. (2000) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, saopštio je MUP u nedelju uveče. "On se sumnjiči da je noćas, u kući, sekirom ubio četiri osobe, članove porodice", navodi se u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, navodi MUP. Prema izveštajima medija, policija je u porodičnoj kući u centru Leskovca pronašla četiri beživotna tela u