Broj zaraženih od koronavirusa i dalje u padu

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da su od poslednjeg izveštaja do danas, do 15 časova, testirani uzorci 5.012 osoba, od kojih su 62 nalaza bila pozitivna, čime se ukupan broj zaraženih povećao na 10.176. Kon je na redovnoj konferenciji za novinare u Palati Srbija izneo podatak da su hospitalizovana 1.123 pacijenta, od čega je na respiratoru njih 29, a da su u poslednja 24 časa preminule tri osobe. Ukupno je testirano 145.604 lica, naglasio je on i dodao da je od