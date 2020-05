Od srede prijava za još 400.000 vaučera za odmor u Srbiji, nova destinacija je i Novi Sad

Radio 021 pre 1 sat | Tanjug

Penzioneri, studenti i zaposleni čija je plata manja od 70.000 dinara moći će od srede, 13. maja, da apliciraju za korišćenje novih 400.000 vaučera za odmor u Srbiji, izjavio je danas ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Na predstavljanju nove letnje promotivne kampanje "Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju" u Zemunu, Ljajić je rekao da je to ujedno i poziv ugostiteljima i hotelijerima da se prijave za prihvatanje gostiju sa vaučerima. Takvih je do sada, kaže ministar, 1.500, a očekuje da će novi ugostitelji i hotelijeri koji će se prijaviti biti iz Beograda i Novog Sada, jer su to novi gradovi u kojima se vaučeri mogu koristiti. Osim toga, novine u odnosu na prošlu prijavu za