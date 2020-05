Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

SOMBOR: Policija u Somboru uhapsila je G. T. zbog sumnje da je nakon kraće svađe, u okolini Odžaka, sa više uboda nožem usmrtio tridesetosmogodišnjeg mladića.

Kako je saopšteno iz MUP-a, on je potom telo ubijenog bacio u septičku jamu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden u Više javno tužilaštvo u Somboru.